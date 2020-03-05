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Red Bull Neymar Jr's Five'ta elemeler başlıyor

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr’s Five, kendine güvenenleri sokakta futbol oynamaya çağırıyor.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five, kendine güvenenleri sokakta futbol oynamaya çağırıyor.


Red Bull Neymar Jr's Five'ın, Türkiye elemeleri bu hafta sonu 3 şehirde başlıyor. Bu sene 5. yılını kutlayacak olan turnuvanın ilk elemeleri 7-8 Mart tarihlerinde Mersin, Kayseri ve Bursa'da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz 4 yılda 75 ülkeden yüz binlerce kişinin katıldığı Red Bull Neymar Jr's Five'ın 2020 Türkiye finali ise 4 Nisan'da yapılacak. Kadın ya da erkek, 18-25 yaş aralığındaki herkes ‘Takımını topla, mahalleyi salla' diyerek turnuvaya katılabilecek. Sokak futbolu heyecanını yeniden yaşamak isteyenler www.redbullneymarjrsfive.com adresinden kayıtlarını gerçekleştirebiliyorlar.

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