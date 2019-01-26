Red Bull Shape Shifters'ta gizli görev zamanı

Konuklarını popüler oyun karakterlerine dönüştüren Red Bull Shape Shifters'ta yeni sezon etkileyici dönüşümlerle devam ediyor. Sıradaki dönüşümün kahramanı ise Gözde ‘miafitz' Demiral oldu. Ünlü oyuncu, Ubisoft'un en popüler oyunlarından Assasins's Creed Odyssey'in kadın kahramanı Kassandra'nın suretine büründü.

Redbull.com'un ilgi çeken serisi Red Bull Shape Shifters'ın son konuğu Twitch fenomeni Gözde ‘miafitz' Demiral oldu. Demiral en sevdiği oyun karakteri olan Assasins's Creed Odyssey'in kadın kahramanı Kassandra'ya dönüştü. Yaşanan inanılmaz dönüşümün tüm aşamalarında ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'un imzası vardı.