İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Red Bull Shape Shifters'ta gizli görev zamanı

Konuklarını popüler oyun karakterlerine dönüştüren Red Bull Shape Shifters’ta yeni sezon etkileyici dönüşümlerle devam ediyor.

Konuklarını popüler oyun karakterlerine dönüştüren Red Bull Shape Shifters'ta yeni sezon etkileyici dönüşümlerle devam ediyor. Sıradaki dönüşümün kahramanı ise Gözde ‘miafitz' Demiral oldu. Ünlü oyuncu, Ubisoft'un en popüler oyunlarından Assasins's Creed Odyssey'in kadın kahramanı Kassandra'nın suretine büründü.



Redbull.com'un ilgi çeken serisi Red Bull Shape Shifters'ın son konuğu Twitch fenomeni Gözde ‘miafitz' Demiral oldu. Demiral en sevdiği oyun karakteri olan Assasins's Creed Odyssey'in kadın kahramanı Kassandra'ya dönüştü. Yaşanan inanılmaz dönüşümün tüm aşamalarında ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'un imzası vardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.