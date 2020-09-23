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Red Bull Sky Tour'un son gösterileri Gaziantep'te

Red Bull Sky Tour kapanış şovu için Gaziantep’e geliyor.

Red Bull Sky Tour kapanış şovu için Gaziantep'e geliyor. Türkiye'de daha önce de gözlerin gökyüzüne çevrilmesini sağlayan Red Bull pilotu Dario Costa, bu kez Teknofest'te hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği benzersiz bir uçuş sergileyecek.


Gaziantep'te düzenlenecek Teknofest'te herkesin gözü gökyüzünde olacak. Red Bull pilotu Dario Costa, Sky Tour'un son uçuşlarını 24-26 Eylül'de Gaziantep'te gerçekleştirecek. İtalyan pilot, hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği gösteri uçuşlarıyla Marmaris ve İstanbul'dan sonra Gaziantep'i de ele geçirecek.



“Türkiye'de uçmak her zaman büyük bir keyif”


Dünya Ralli Şampiyonası ve İstanbul Yarı Maratonu'nda Red Bull uçağıyla benzersiz şovlara imza atan İtalyan pilot Dario Costa, “Gaziantep'te uçacağım için çok mutluyum. Umarım bundan önceki uçuşlarda olduğu gibi yine herkese güzel bir gösteri izleteceğim. Türkiye'de uçmak her zaman büyük bir keyif. Her performansım sonrasında oldukça olumlu geri dönüşler alıyorum. Yeni projelerle Türkiye'de yeniden uçmak için de şimdiden heyecanlanıyorum” ifadelerini kullandı.

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