Red Bull Son Şampiyon'da online eleme zamanı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek olan Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda online eleme zamanı yaklaşıyor. 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek online elemeler sonuncunda kazanan takım finalde ESL 2019 Türkiye Şampiyonu Futbolist takımına rakip olacak. Büyük final TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası iki ayaktan ve 5'er kişilik takımlardan oluşacak. AOC sponsorluğunda 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek büyük finalin online elemeleri ise 14 Aralık'ta yapılacak. Online elemelerde rakiplerini geçmeyi başaran takım büyük finale katılım hakkı kazanarak ESL 2019 Türkiye Şampiyonu Futbolist takımının rakibi olacak.

Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler detaylı bilgiye redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilirler.