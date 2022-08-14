Red Bull Uçuş Günü 200 bini aşkın kişinin katılımıyla İstanbul'u uçuş moduna aldı

Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan'da gerçekleşti. Uçuş araçlarını hazırlayan 30 takım, birbirinden ilginç uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirdi.

3 yıl aradan sonra İstanbul'da 5'inci kez düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan Sahili'nde gerçekleşti. Sadece uçuş mesafesinin değil, uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırladıkları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalıştı. Caddebostan Sahili'nde 200 bini aşkın kişinin takip ettiği Red Bull Uçuş Günü'nde 30 takım yarıştı.

5. Red Bull Uçuş Günü'ne dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa da konuk oldu. Costa, Uçuş Günü'nde gösteri uçuşu yaparak, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu olacak eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçtuğu organizasyonun jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu, Kamufle ve Ogeday Girişken oturdu.

Etkinliği izleyen Ömer Hacısalihoğlu, "Burada gösteri yapıyorlar. Çocuklara örnek oluyorlar, havacılığı sevdiriyorlar. Çok değerli ve önemli buluyorum. Birtakım lokal tasarımlar var. Lokal tasarımları izliyoruz çocuklarımızla beraber. Keyifli bir vakit geçiriyoruz" dedi.

Ailesiyle birlikte etkinliği izleyen Fikret Kaya, "Etkinliği izlemeye geldik. Kocaeli'den geliyoruz ailemle beraber. Kendi yaptıkları araçlarla uçmaya çalışıyorlar. Güzel bir etkinlik" dedi.

Etkinliği izleyen Hasan Gürlek, "30 tane takım var, atlıyorlar. Ben de izlerken eğlendim. Güzel bir etkinlik, sürekli olmuyor sonuçta" şeklinde konuştu.

Uçuş Günü için Esenyurt'tan gelen Babamurat Hemrayev, "Esenyurt'tan buraya etkinliği izlemeye geldim. Çok zevk alıyoruz. Ben de biraz kameraya çektim. Burada uçaklarla rampadan atlıyorlar. İzlemekten keyif alıyoruz" dedi.