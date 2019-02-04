Pilot olma hayali kuran uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan Red Bull Uçuş Günü 6 yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönüyor.

Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliklerinden Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'a geri dönüyor. İstanbul kanatlar altında demeye hazırlanan dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayarak havacılık tarihinde iyi örnekler oluşturulan etkinlik, 6 yıllık bir aranın ardından tekrar İstanbul'da binlerce insanı buluşturacak.

Yapılan açıklamaya göre, 2013'te 140 bini aşkın kişiyi ağırlayan Caddebostan, bir kez daha 30 Haziran Pazar günü Red Bull Uçuş Günü'ne ev sahipliği yapacak. Uçuş Günü'nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda kreatiflik ve uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslarına göre değerlendirecek. Uçma hayali kuran herkesin katılabileceği Red Bull Uçuş Günü'nde, insan gücüyle çalışan uçuş aracı tasarlayacak kadar kreatif ve yüzbinlerin önünde şov yaparak uçmaya çalışacak kadar cesur pilotlar takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilirler.

Yarışmacı olarak Türkiye'nin dört bir yanından rekor sayıda başvurunun ön görüldüğü etkinliği, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yüz binlerce kişinin Caddebostan'dan takip etmesi bekleniyor. Özgün uçuş araçları ve eğlenceli şovları ile gökyüzünün yeni kahramanları olmak isteyen takımlar 1 Nisan tarihine kadar redbull.com/ucusgunu internet sitesinden başvuru yapılabilecek.

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü'nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California'da yapılan etkinlikte “The Chicken Whisperers” takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü, İstanbul'da en son 2013 yılında gerçekleştirildi. Caddebostan'da 140 bini aşkın kişinin takip ettiği etkinlikte 'Angara Börds' takımı 30 metreyle Türkiye rekoru kırdı.