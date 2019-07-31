Red Bull Uçuş Günü jürisinden önemli tüyolar

Red Bull Uçuş Günü, uçuş tutkunlarını 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan Plajı'nda buluşturacak. Organizasyonda yarışmacılar el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli kostümleri ile rampadan denize uçarak jüriyi etkilemeye çalışacak. Uçuş araçlarının unutulmaz birer şova imza atacağı ücretsiz olarak seyredilebilecek Red Bull Uçuş Günü'nde jüri koltuğunda oturacak olan Yağmur Sarıoğlu, İlayda Alişan ve Ogeday Girişken etkinliğe sayılı günler kala seyircilere ve yarışmacılara önerilerde bulundu.

Dünya çapında birçok ülkede düzenlenen ve büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan Plajı'nda İstanbul'u kanatlar altına alacak. İsteyen herkesin ücretsiz olarak yerinde izleyebileceği etkinlikte birbirinden farklı el yapımı uçuş araçlarıyla denize uçacak olan takımları değerlendirecek olan jüri koltuğunda ise; Türkiye'nin başarılı kadın pilotu Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan oturacak.

Red Bull Uçuş Günü'nde, dörder kişilik 40 takım, kendi tasarladıkları birbirinden farklı el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak. Yarışmacıların aynı zamanda uçuş araçlarına uyumlu olacak eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçacağı organizasyona günler kala yarışta büyük bir görev üstlenen üç isim; Yağmur Sarıoğlu, İlayda Alişan ve Ogeday Girişken katılımcılara önerilerde bulundu.

"Uçmak farkındalığımı artırdı"

Profesyonel bir pilot olan Sarıoğlu, yarışmacılara teknik ipuçları verdi: "Red Bull Uçuş Günü'nde, adından da anlaşılacağı gibi yarışmacılar daha uzun menzil uçabilmeleri için; kanat yüzeyi daha geniş araçları icat etmeli. Geniş kanat yüzeyi, daha fazla süzülüş mesafesi getirecektir. Bu da daha uzun ve seyri yüksek atlayışlar yapabilmelerinde faydalı olacaktır. Yarışmanın sonucu ne olursa olsun izleyiciden jüriye kadar herkesin unutulmaz bir gün geçireceğine eminim. Her şey bir kenara, spor ve adrenalin tutkunu bir pilot olarak ben de 4 Ağustos'ta orada olacağım için çok heyecanlıyım ve herkesi bekliyorum” diye konuştu.

Uçma tutkusunun çok önceden beri var olduğunu söyleyen Yağmur Sarıoğlu, uçma hissini ise şu sözlerle anlattı: "Genellikle özgürlük gelir herkesin aklına ama bana göre uçmak; yaşadığın dünyaya, bölgeye daha iyi hakimiyet kurmanı sağlıyor. Bu da insanın dünya görüşünü hayata bakış açısını inanılmaz derecede genişletiyor. Farkındalık ve olayları değerlendirme kapasitesi artıyor".

"Maceracı insanları çok seviyorum"

Yarışta jürilik görevini üstlenen bir başka isim olan Ogeday Girişken, "Hayata karşı duruşu herkesten farklı ve maceracı insanları çok seviyorum. Red Bull Uçuş Günü de katılımcıların içlerindeki maceraperest ve üretici ruhu ortaya çıkarmak için çok doğru bir yer. Yarışmacıların gerçekten ses getirecek tasarımlar yapacaklarına inanıyorum, ama mutlaka keyif almaya baksınlar çünkü bu insanın hayatında bir kere yaşanabilecek bir deneyim" sözleriyle yarışmacılara tavsiyede bulundu.

"Çocukluğumdan beri uçan arabaların geleceği günü bekliyorum"

Son olarak İlayda Alişan ise, "Red Bull Uçuş Günü'nde üreticilik, performans ve mesafe konularındaki başarıya göre puan vereceğiz. Çok heyecanlıyım. Herkes orada olsun çünkü hep beraber çok eğleneceğiz" diye konuştu.

Bu etkinlikte yarışmacı olsaydı seçeceği uçuş aracının ‘uçan araba' olacağını söyleyen Alişan, "Çocukluğumdan beri uçan arabaların çıkacağı günü bekliyorum. Sanırım araba tipinde bir uçuş aracı ile yarışmak isterdim" diye konuştu.

Üreticilik, cesaret ve eğlenceyi bir araya getiren ve tüm dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği Red Bull Uçuş Günü'nde festival tadında bir hafta sonu geçirmek isteyen herkes 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan Plajı'ına davetli.