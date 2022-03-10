Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar uzadı

Birbirinden eğlenceli şovlara sahne olacak Red Bull Uçuş Günü'nde başvurular, 15 Nisan 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Üç yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü'nde başvurular, 15 Nisan 2022 tarihine kadar uzatıldı. 5 Haziran Pazar günü Caddebostan sahilinde İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü'nde, dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak. Amatör uçuş meraklılarını bir araya getirecek 5. Red Bull Uçuş Günü'nde katılımcıların, uçuş aracı taslak çizimlerini 15 Nisan'a kadar etkinliğin internet sitesine yüklemeleri gerekiyor.

Unutulmaz bir uçuş deneyimi

Pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyenlerin 5. Red Bull Uçuş Günü'nde yer alabilmesi için başvuru adresinde yer alan dijital oyunda başarılı olması ve başvuru formunu doldurması gerekiyor. Uçma hayali kuran ve başvuru adımlarını tamamlayan herkesin katılabileceği Red Bull Uçuş Günü'nde, insan gücüyle çalışan bir uçuş aracı tasarlayacak kadar becerikli ve yüz binlerin önünde şov yaparak uçmaya çalışacak kadar cesur ve eğlenceli pilotlar, takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacaklar. Red Bull Uçuş Günü'nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil tasarım ve uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslarına göre de değerlendirecek.

Kazanan Flying Bulls'la uçacak

Red Bull Uçuş Günü'nde üç kriterde en yüksek puanı alan takımın kaptanı, Avusturya-Salzburg'da Flying Bulls ile uçuş deneyimi kazanacak. En yüksek ikinci puanı alan takımın kaptanı Avrupa kıtasında gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş Günü etkinliğine seyahat hakkı elde ederken, en yüksek üçüncü puanı alan takımın kaptanı Tandem Skydiving deneyimini yaşama şansını yakalayacak. En uzun uçuşu gerçekleştiren takımın kaptanı ise “En Uzun Uçuş Bileti” ödülünü alarak uçak bileti kazanacak.