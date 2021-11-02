Red Carpet Green Dress yarışmasının kazananları açıklandı

Dünyanın öden gelen sürdürülebilir tasarım yarışmalarından biri olan Red Carpet Green Dress'in (RCGD) sonuçları açıklandı. Genç ve tanınmış tasarımcılara açık uluslararası yarışmada başvuru sahipleri, sürdürülebilir kırmızı halı tasarımlarının dijital birer örneğini sundu.

Red Carpet Green Dress, TENCEL ve CLO iş birliğiyle düzenlenen sürdürülebilir tasarım yarışması Red Carpet Green Dress'in kazananları açıklandı. İngiltere'de yaşayan Japonya doğumlu Yuriko Fukuda, bu yılın kadın giyim kategorisinin kazananı olurken, Singapur'da yaşayan tekstil ve ürün tasarımcısı Zhi Hong Benjamin Koh ise erkek giyim kategorisinde ödüle layık görüldü. Yarışmayı kazananların tasarımları üretilerek 2022 Oscar töreni öncesi düzenlenen galada kırmızı halıda giyilecek.

Red Carpet Green Dress CEO'su Samata Pattinson yarışmanın sonucu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yılın kazananları, sürdürülebilir moda dünyasında harika bir yolculuğa bizimle birlikte çıkacağı için çok heyecanlıyız. Küresel tasarım yarışması, kendini tam anlamıyla vererek daha fazlasını öğrenmek isteyenler için harika bir fırsat. Geçmişte yarışmayı kazananlardan biri olarak, kazananlara sunulan inanılmaz fırsatları bizzat yaşadım. Bu yüzden Yuriko Fukuda ve Zhi Hong Benjamin Koh'un sürdürülebilir bir yolda ilerleyerek hak ettikleri yere ulaşmalarını izlemekten heyecan duyacağım."

Kazananlara dair değerlendirmede bulunan Lenzing Global Pazarlama ve Markalama Başkan Yardımcısı Harold Weghorst, "Yuriko ve Benjamin, karbon ayak izini azaltarak diğer insanların hayatlarını iyileştirmeyi amaçlayan güzel ve şık tasarımlarıyla sürdürülebilirliğe güçlü bir katkıda bulunuyorlar. Hak ettikleri bu ödülü kazandıklarını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Yuriko ve Benjamin'in geçen yılın kazananlarıyla birlikte, çalışmalarında sürdürülebilirliği ve üreticiliği benimseyerek genç moda tasarımcılarına ilham olacaklarından eminim. Her iki tasarımcıyı da parlak bir gelecek bekliyor. Moda sektöründe kariyer basamaklarını hızla tırmandıklarını görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kazanan yarışmacıların tasarımlarına dikkat çeken CLO Virtual CEO'su Simon Kim,"Yuriko ve Benjamin, CLO Virtual Fashion olarak savunuculuğunu yaptığımız, inanılmaz derecede yenilikçi ve vizyoner tasarımlar ürettiler. Tasarım kariyerlerinde ilerlediklerini görmek için sabırsızlanıyoruz ve gelecek nesil tasarımcıları, bir giysiyle dahi olsa, moda sektörünü daha sürdürülebilir bir yer haline getirebileceklerine inanmaya teşvik etmelerini umuyoruz" diye konuştu.

Birincilerin kazandığı ödüller şöyle açıklandı:

Yarışmayı kazananların tasarımları üretilerek 2022 Oscar Öncesi Gala'da kırmızı halıda giyilecek.

Çalışmalarını RCGD Sürdürülebilir İnovasyon Gecesinde sürdürülebilirlik liderleri ve inovasyon sahiplerinden oluşan izleyici kitlesine sunma fırsatı doğacak.

Para ödülü

RCGD Kampanya Kurucusu Suzy Amis Cameron'dan ile birebir çalışma imkânı

RCGD CEO'su Samata Pattinson'dan iş mentorluğu

Geniş RCGD global ağı üzerinden network imkânları