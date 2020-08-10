RedBull BC One E-Battle için B-Boy ve B-Girl'lerden tavsiyeler

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli break dans yarışmalarından biri olarak bilinen Red Bull BC One, dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen Red Bull BC One E-Battle, 7 Ağustos- 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışma dans yeteneklerine güvenen gençleri bekliyor. Yarışmaya 18 yaş ve üstü herkes, videosunu yükleyerek başvuru yapabiliyor.

Yarışma öncesinde, bu zamana kadar breakdans dünyasında iz bırakan b-girl ve b-boy'ları, geleceğin break dansçılarına başarının ipuçlarını verdi.

Çocukluğu sanat ve sporla iç içe geçen Nadia, 2002 yılında b-girl kariyerine başladı ve şimdilerde Da Funky Style Crew ile dans ediyor. Nadia, ''Yapacağınız hareketleri müzik belirler. Müzik ne anlatıyorsa, dansınız da onu destekler. Kısacası, her hareket müziğin sonucunda gelişir'' dedi.

Break dans dünyasında 20 yıllık bir kariyere sahip olan Rokafella, kariyerini şu sözlerle anlatı: ''New York sokaklarında, baskı altında büyüdük. Ailem avukat olmamı istedi. Ben başladığımda kimse bir kıza breakdans öğretme konusunda hevesli değildi ama asla pes etmedim''.

Rokafella'nın break dansa gönül verenlere ilk tavsiyesi önce bu dansın tarihini öğrenmeleri. Hip hop'ın doğuşunu ve devamındaki hikayesini bilmenin, dansın daha iyi ifade edilmesini sağladığına inanıyor.

Doğma büyüme Parisli olan Jeskilz, 2000'lerin başında break dansa başladı. Paris'ten New York'a uzanan yolculuğunun ardından, Rock Steady Crew ile birlikte dans etti ve şimdi de Los Angeles'ta hayalini yaşayarak birçok break dansçıya ilham oldu. Jeskilz de tam olarak hayali breakdans olanlara şu sözlerle tavsiye verdi: ''Amacım, başkalarına ilham olmak ve hayattaki amaçlarını bulmalarını sağlamak. Böylece hep birlikte güçlenebilir, insanların fikirlerini değiştirebilir ve dansımızla fark oluşturabiliriz''.

Ankaralı olan Jemrayy , kondisyonunu sık sık antrenman yapmaya ve destekleyici güç-denge çalışmaları sayesinde sağlıyor. Yarışlara hazırlanma sürecinin daha çok mental olduğunu aktaran genç break dansçı bunda ortamın, müziğin etkili olduğunu ve motivasyonunu yüksek tutmak için her gün dans ettiğini aktardı. Her günü en az 2-3 saat antrenmanla geçiyor. Sırrını ise her hareket için çok çalışmak olarak ifade etti. Bu teknikleri bıkmadan usanmadan, doğru ve estetik yapabilmek için çok çalışmak gerektiğini söyledi.

B-boy Thie Fox, Hindistan'da gerçekleşen dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etmişti. Burada dünya çapında 30'u aşkın ülkeden katılan yarışmacılar arasında yapılan elemelerde finale çok yaklaşan Thie Fox, Türkiye adına ilk kez bu kadar ilerleyerek son şans karşılaşmasında Türkiye'yi temsil etti. Henüz kariyerinin başında olan genç dansçı, gelecek yıllarda birçok uluslararası başarı elde ederek Türkiye'nin göğsünü kabartmaya hazırlanıyor. Thie Fox, hareketlerdeki başarısının sırrını disiplinli çalışmak ve hareketi kendi bedenini göz önünde tutarak yani bedeninin farkında olarak geliştirmek olarak aktardı.

Finalistler deneyimli jürinin oyları ile belirlenecek

Dünya çapında en iyi performans gösteren videoları gönderen 128 b-boy ve b-girl 7 Eylül tarihinde açıklanacak. En iyileri ise daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boy Bootuz, B-Girl AT ve B-Boy Lilou'nun oyları belirleyecek. Yarışmada seçilen bir b-boy ve bir b-girl ise 2021 yılında gerçekleşecek yarışmanın Dünya Finali'nde yarışma imkanına sahip olacak.