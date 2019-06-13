Reflü dişlerinizi yok etmesin

Reflünün genel olarak yemeklerden sonra meydana geldiğini ve acı tat ve yemek borusunda midede yanma olarak kendini gösterdiğini dile getiren Diş Hekimi Mahmut Genç, “Yüksek oranda asit içeren mide sıvıları yemek borusunda yanmalara sebep olur. Ağız ortamına kadar gelen asitli sıvı hızlı bir şekilde diş ve sert dokularda yıkımlara ve harabiyete sebep olabilir.U zun dönem bu asitlere maruz kalan dişlerde özellikle iç yüzeylerinde madde kayıpları ve erezyonlar meydana gelebilir. Zamanla sert yüzeyini kaybeden dişlerde renk değişimleri kırılmalar ve çürükler meydana gelebilir. Çoğu zaman hassasiyetler ile kendini belli eden bu durum karşısında erken dönem tedbirlerin alınması gerekir” diye konuştu.

Diş hekimi kontrollerini aksatmaması ve biran önce reflü rahatsızlığının tedavisine yönelik tıp doktoruna başvurulmasını öneren Diş Hekimi Mahmut Genç, “Reflü rahatsızlığı olan bireylerin dikkat etmesi gerekenleri maddeler halinde sıralamak gerekirse; Acı tat hissettiklerinde refleks olarak diş fırçalanmamalıdır. Asidin etkisini gösterdiği o anlarda yumuşayan diş dokusunu mekanik olarak fırça ile kazımak dişe zarar verecektir. Ağzın asidik ortamını bazik hale getirmek için peynir tarzı baz oranı yüksek gıdalar tüketilebilir. Ağız sadece suyla çalkalanmalı başka kimyasal kullanılmamalıdır. Dişleri korumak amacı ile diş hekimine başvurmalıdır” şeklinde konuştu.