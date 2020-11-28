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Reform Görüşmeleri'nin 2'nci toplantısı sona erdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ’’ İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, '' İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Sn. Abdulhamit Gül, Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Sn. Mustafa Varank, Sn. Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz '' dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ev sahipliğinde dün TÜSİAD yönetim kurulu ile başlanan reform görüşmeleri 2'inci gününde devam etti. 2'nci toplantı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle gerçekleştirildi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.00 itibariyle başlayan toplantı sona erdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, toplantı sonrası şu tweeti attı: '' İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Sn. Abdulhamit Gül, Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Sn. Mustafa Varank, Sn. Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz ''.



Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu katıldı.

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