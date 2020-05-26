İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Regensburg 90'da yıkıldı

Almanya 2.

Bundesliga'nın 28. haftasında Nürnberg'i konuk eden Regensburg, 2-1 önde götürdüğü mücadelenin son dakikasında kendi kalesine attığı golle galibiyeti kaçırdı.


Bundesliga'nın 28. haftasında Nürnberg ile sahasında karşılaşan Regensburg, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin 11. dakikasında Nürnberg, Mikael Ishak'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 44'te Andreas Albers ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu sonuçla biterken Regensburg 48. dakikada Sebastian Stolze'nin golüyle öne geçen taraf oldu. Karşılaşmanın uzatma bölümünde Regensburg'lu Tim Knipping kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaparken, karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı. Puanını 35'e yükselten Regensburg 10. sıradaki yerini korurken 31 puanlı Nürnberg ise 15. sırada yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.