İhlas Haber Ajansı

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Rehabilitasyon merkezinden kaçan şahsın cesedi tarlada bulundu

Büyükçekmece’de kaldığı rehabilitasyon merkezinden 11 gün önce kaçan yaşlı adamın cansız bedeni, ayçiçeği tarlasında bulundu.

Büyükçekmece'de kaldığı rehabilitasyon merkezinden 11 gün önce kaçan yaşlı adamın cansız bedeni, ayçiçeği tarlasında bulundu.


Olay, 11 gün önce Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde yaşanmıştı. Nörolojik hastalığı bulunan Saim Akman (67), kaldığı rehabilitasyon merkezinin duvarından atlayarak kaçmıştı. Olaydan kısa süre sonra Akman'ı arayan merkez çalışanları hiçbir sonuç alamayınca polise haber vermişti. Akman'ın kaybından sonra aramalarını sürdüren ekipler, bugün rehabilitasyon merkezinin arkasındaki ayçiçeği tarlasında aramalarını yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda Akman'a ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Olay yerine gelen yaşlı adamın oğlu Murat Akman, “Ne söylenebilir ki? Burada herkesin boşluğu var. Benim de boşluğum var. Yetkililerin de boşluğu var” dedi.


Akman'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken ölüm nedeninin ise yapılacak olan otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

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