İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Reina saldırısının duruşması bugün görülecek

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek.


Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi DEAŞ'lı Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek olan duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklayacak.


Öte yandan, duruşma öncesinde salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.