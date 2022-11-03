Rekabet Kongresi için geri sayım başladı

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Rekabet Kongresi, ‘Dijital ve Yeşil Dönüşen Sektörler' ana temasıyla 9 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

İş dünyası, kamu, akademi ve STK'ların daha rekabetçi olmaları hedefiyle Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 14'üncü kez gerçekleştirilecek olan Rekabet Kongresi, 9 Kasım tarihinde İstanbul'da düzenlenecek. Kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek etkinliğin bu yılki teması ise ‘Dijital ve Yeşil Dönüşen Sektörler' olacak.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem'in açılış konuşmalarıyla başlayacak 14'üncü Rekabet Kongresi'nin bu yılki özel konuğu ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç olacak. Kılıç, ‘Türkiye ve Avrupa'da İkiz Dönüşüm' başlıklı bir konuşma yapacak.

Rekabet Kongresi'nde dijital ve yeşil dönüşümün rekabetçilik açısından sektörlere etkisi iki ayrı panelde alanında uzman konuşmacılar tarafından ele alınacak.