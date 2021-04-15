Rekor kıran yerli diziler dünyaya açılıyor

Yayınlandıkları zamanlarda izlenme rekorları kıran yerli diziler tek platform üzerinden dünya genelindeki kullanıcıların erişimine açılıyor. Yeni nesil dijital platform Dramax, 5 bin saatten fazla dizi içeriği ile yayın hayatına başladı.

"Dramax Türk kültürünü dünyaya tanıtan en güçlü platform olacak"

Tanıtım toplantısında konuşan platformun icra kurulu üyesi Murat Saygı, "Hem ülkemizde üretilen dizilerin kalitesi hem de geniş bir mozaikten oluşan bu toprakların hikayeleri sayesinde dünyada Amerika'dan sonra en çok içerik satan ülke haline geldik. Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak" dedi.

Platform ile web üzerinden veya mobil uygulama sayesinde 4,6 milyar web kullanıcısı, 5,2 milyar mobil kullanıcı hedeflendiğini belirten Saygı, "Dramax'ı Türk içeriklerini dünyaya ulaştıran bir otoban gibi düşünebilirsiniz" diye konuştu.