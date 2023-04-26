Renay Onur: “Etkinliğinde rekor kırılması etkinlik yapan kişinin hayalidir”

Renay Onur, bu yıl 18. kez düzenlenecek ve 30 Nisan'da koşulacak İstanbul Yarı Maratonu'yla ilgili, “Türkiye derecelerini gördüğümüz bir gün bizi bekliyor olabilir. Etkinliğinde rekor kırılması etkinlik yapan kişinin hayalidir” dedi.

Bu yıl World Athletics tarafından Gold Label kategorisine yükseltilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 30 Nisan Pazar günü 18. kez düzenlenecek. Dünyadaki 9, Avrupa'daki de 3 yarı maratonundan biri olma özelliğini taşıyan etkinlikle ile ilgili Renay Onur,, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Renay Onur, 4 yıldır katılımcı sayısında her yıl rekor kırarak devam ettiklerini söyleyerek, "Bu sene de geçen sene de hem Türk katılımcı hem de yabancı katılımcı sayısında yüzde 20-25 civarında artışımız var. Bu sene ayrı bir artış da Türk kadın katılımcı sayısında oldu. Türk kadın katılımcı sayısının oranı ilk defa yüzde 35'e yaklaştı. Ana koşu 21 km koşulacak. Yan koşu da 10 km. Yan koşulara da önem veriyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul Maratonu'nda da 15 km'lik bir yan koşu var. Hiç kimse sabah yataktan kalkıp ben maraton koşayım demiyor. Önce 5 koşuyor; 10, 15, 21 derken bir kısmı 42 koşuyor. O yüzden bu sürekliliği ve yolculuğu tasarlamak için de yan koşuların önemli olduğuna inanıyoruz. Bir de biraz parkura da renk katsın ve farklı bir branşta desteklemek için paten yarışı da yapılıyor. 200 tane de paten katılımcısı olacak. Burada bir de Alman milli patencisi olacak. Patende rengin yanında oldukça rekabetçi bir yarış bekliyoruz" cümlelerine yer verdi.

“Depremden etkilenen Yayla Gönen, Sevilla'da Türkiye'nin en iyi derecesini yaptı”

İstanbul Yarı Maratonu'nda 2 sene önce bir dünya rekoru kırıldığını ve bu rekorun çok önemli olduğunu vurgulayan Onur, "Çünkü Türkiye'de kırılmış ilk atletizm rekoru. Bu sene bir ikincisi de gelebilir. Bu sene Yayla Gönen'i de konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi Yayla Gönen, antrenmanları sırasında deprem bölgesindeydi. O travma sonrasında Sevilla'da ilk defa koştuğu maratonda Türkiye'nin en iyi derecesini yaptı. Bizi pazar günü bir de Yayla Gönen sürprizi karşılayabilir. Pazar günü hem katılımcı sayısında rekor hem dünya rekoru hem de en iyi Türkiye derecelerini gördüğümüz bir gün bizi bekliyor olabilir. Etkinliğinizde rekor kırılması etkinlik yapan kişinin hayalidir. Bunu biz bir kere gördük. Ama aynı anda hem kadın hem erkek hem Türkiye rekoru bizi havalara uçurur. Olabilecek bir şey. Yayla Gönen bence çok başarılı bir çıkış yaptı. Yayla Gönen'den her şeyi bekleyebiliriz. Geçmiş yıllarda Türk maratoncuları dünyada daha fazla ses getiriyorlardı. Böyle bir suskunluk dönemine girmiş gibiydik. Belki Yayla Gönen, Türkiye'nin bu konudaki tekrar çıkışını sembolize eden kişi olabilir" şeklinde konuştu.

Bir tarafı Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç manzarası olan tarihi yarımada parkurunun güzelliğine dikkat çeken Renay Onur, “Hızlı olduğu kadar da çok keyifli bir yerde tarihi yarımadada. Pazar günü hava da güzel olacak. Ben İstanbul'da oturan herkesi daha önemli bir işleri yoksa açık havada İstanbul'un en güzel yerine, tarihi yarımadaya yarışı izlemeye davet etmek istiyorum. Hepimiz pazar günü orada olalım. Hem parkur boyunca yürüyebilirler hem dünyanın en önemli sporcularını izleyebilirler hem paten yarışı gibi oldukça heyecanlı ve süratli bir yarışı izleyebilirler. Patende gelen alman milli rekortmeniyle kim rekabet edebilir çok bilmiyorum. Orada biraz parkur rekorunu görüyor olabiliriz ama Alman Milli Patenci Sebastian Mirsch'i de izleyip; bakalım bu işin en iyisi nasıl oluyor, biraz da onu görüyor olacağız” ifadelerini kullandı.