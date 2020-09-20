Renay Onur: "Pandemi sonrası altın kategoride hijyen koşullarının uygulandığı ilk koşu oldu"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun pandemi sonrasında altın kategoride hijyen koşullarının uygulandığı ilk koşu olduğunu söyledi.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl 15. kez Yenikapı'da gerçekleştirildi. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, yarı maraton hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Onur, zorlu bir hazırlık sürecini geride bıraktıklarını ifade ederek, “Çok iyi hazırlandık. Sayı azaldığı için siz de burada tüm koşularda alıştığımız enerjinin bir miktar düştüğünü gördünüz. Ama herkesin sağlıklı olabilmesi için bu gerekliydi. Bugün 2 bin 150 kişi start aldı. Geçen sene eklediğimiz patencilerin çıkışını yapıyoruz. Herkesin sosyal mesafesine dikkat ettiği 50 dakika süren bir start süreci oldu” şeklinde konuştu.

"Pandemi sonrası altın kategoride hijyen koşullarının uygulandığı ilk koşu oldu”

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun, pandemi sonrasında altın kategoride bulunan yarışlar arasında en yüksek hijyen standartlarının bulunduğu ilk yarış olduğunu dile getiren Renay Onur, “Esasında Berlin Maratonu gibi maratonlarda, 50 bin kişinin koştuğu maratonlarda start 2 buçuk, 3 saat sürüyor. Yoğunluğa bakıldığında uzun sürdü ama bundan sonraki dönemde böyle startlara alışacağız. Pandemi sonrasında baktığımızda dünyada altın kategori sıralamasına girmiş yarı maraton ve maratonlar arasında alınan ilk start. Bütün yarışlar arasında bu tür hijyen standartlarının uygulandığı ilk koşu oldu” açıklamasını yaptı.