Rengarenk ‘Plaj Günlükleri'

Sezonun gözde mekanı sahilde şık ve tarz gözükmek isteyenler için DeFacto, Plaj Günlükleri Koleksiyonu'nu beğeniye sundu. En moda renk ve desenleri ile göz kamaştıran koleksiyon deniz tutkunlarını için raflarda yerini aldı.

Yazın bitmeyen enerjisinden ilham alınarak tasarlanan koleksiyonda her rengin ruhuna özgü parçalar tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı, turuncu, yeşil ve kırmızının ağırlıklı olduğu rengarenk koleksiyon kadınlar için mayo ve bikinilerden plaj elbisesine, erkeklerde ise şorttan tişörtlere yüzlerce kombin seçeneği sunuyor. Minik hanımefendi ve beyefendilerin tatil valizlerini de unutmayan DeFacto, eğlenceli tasarımlarıyla çocukların gönlünü fethediyor.

Yediden yetmişe herkesin kendi tarzına uygun farklı modelleri kombinleme imkanı sunan koleksiyonun favori parçaları ise tropik desenli tasarımlar. Plaj terliklerinden havlulara, pareodan tüm aksesuarlara tatilin bütün ihtiyaçlarına cevap veren koleksiyonda hasır şapka ve çantalar yaz aylarına damgasını vuracak seçenekler arasında yer alıyor.

Plaj Günlükleri Koleksiyonu markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında satışa sunuldu.