Renk Şöleni ve Spor Haftasına geri sayım başladı

Beylikdüzü Yerleşkesi'nde düzenlenecek olan etkinlikler gün boyu devam edecek.

Beykent Renk Şöleni ve Spor Haftası 18 Mayıs tarihinde İstanbul Beykent Üniversitesi Beylikdüzü Yerleşkesi'nde başlıyor. Öğrenci Dekanı Serhat Butur, yaptığı açıklamada, “İstanbul Beykent Üniversitesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı haftasına en çok ne yakışır diye düşündük ve öğrencilere özel eğlenceli yaz etkinliklerinin yanında spor aktivitelerinin birleştirildiği, rengarenk bir dünyayı, hayal dünyasıyla buluşturmak için harekete geçtik” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda müzik eşliğinde, lekesi kolayca çıkabilen boyalar ile bir renk şöleni festivali gerçekleştirileceğini belirten Butur, “Festivalimizde 4 farklı DJ performans eşliğinde farklı kültürlerin müzikleri ile buluşacağız. Büyük bir kültür, renk ve eğlence şöleni içerisinde olacağız” dedi.

Etkinlik alanlarında gerçekleşecek aktiviteler ise şu şekilde:

"Sanat Alanı

Tiyatro Kulübü; Tiyatro Oyunu Gösterimi

Dans Kulübü; Dans Gösterileri

Müzik Kulübü; Akustik Konseri ve Karaoke Etkinliği

Sağlık Alanı:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü; Plates Etkinliği ve Zumba Etkinliği

Hemşirelik Kulübü; Sağlık Testleri

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Kulübü; Ölçme ve Değerlendirme Standı

Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Kulübü; Akıl ve Zekâ Oyunları

Spor Alanı: Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı Ortaklığı ile birlikte;

Badminton, masa tenisi, voleybol ve basketbol sporları ile alakalı etkinleri yapılacaktır.

Oyun Alanı:

Uno, jenga, tombala ve tabu oyunları".