'Renk ve Ahenk' resim sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı

‘Renk ve Ahenk' isimli karma resim sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı.

Serginin açılışı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar tarafından yapıldı. Açılışa serginin küratörü Kasım Adıgüzel, sanat danışmanı Arif Tan, İstanbul'u Sevenler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Gül Şen, sergiye katkı sağlayan 38 sanatçı ve Kartallı sanatseverler katıldı. 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısıyla ayrı bir anlam taşıyan serginin ilk günü yoğun katılımla tamamlandı.

Çok sayıda farklı teknik kullanılan eserlerin bulunduğu serginin açılışında Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kasım Adıgüzel ve Arif Tan'a çiçek takdiminde bulundu. Takdimin ardından bir konuşma yapan Uçar, “Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak bu sergiye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Hepinizin Dünya Sanat Günü kutlu olsun” dedi.

Resim sergisi, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan fuaye alanında 21 Nisan Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.