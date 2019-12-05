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“Renkler ve Desenlerle Türkiye'den Yansımalar” sergisi Kartallı sanatseverler ile buluştu

Kartal Belediyesi ve Kıraç Okulları’nın iş birliği ile gerçekleştirilen, “Renkler ve Desenlerle Türkiye’den Yansımalar” sergisi, Kartallı sanatseverler ile buluştu.

Kartal Belediyesi ve Kıraç Okulları'nın iş birliği ile gerçekleştirilen, “Renkler ve Desenlerle Türkiye'den Yansımalar” sergisi, Kartallı sanatseverler ile buluştu.


Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda gerçekleşen serginin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ve çok sayıda sanatsever katıldı.


Sergi alanını gezerek eserleri inceleyen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Kartal'ın kültür ve sanat merkezi olma yolunda ciddi adımlar attığını kaydederek, “Bugün, Kıraç Okulları ile beraber ortak düzenlediğimiz ‘Renkler ve Desenlerle Türkiye'den Yansımalar' sergisindeyiz. Öğrencilerimiz çok güzel eserler ortaya koydu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kartal Belediyesi kültür ve sanat çalışmalarına ayrıca özen gösteriyor. Bugün öğrencilerimizle birlikte bunu bir kez daha ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.


6 Aralık'a kadar sürecek sergide, akrilik boya tekniğiyle hazırlanan ve Türkiye'nin farklı illerinin konu alındığı yaklaşık 30 eser yer alıyor.

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