İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Renkli Karne Şenliği çocukları bekliyor

Beykoz Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrenciler için eğlence dolu ’Karne Şenliği’ düzenliyor.

Beykoz Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrenciler için eğlence dolu 'Karne Şenliği' düzenliyor.


Beykoz Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocukların sömestr boyunca kaliteli vakit geçirebilmeleri, eğlenebilmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Prof Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 19 Ocak- 03 Şubat tarihleri arasında müzikal gösteriler ve tiyatro programlarını içeren etkinlikler saat 11.00 ve 12.00'de başlıyor. Karne Şenliği'nde ‘Hayvanlar Alemi'nden ‘Dünya Klasikleri'ne, interaktif müzikal çocuk oyunlarından doğaçlama tiyatro oyunlarına birbirinden renkli etkinlikler sahnelenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.