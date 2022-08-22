Resim sanatçısı ödüle doymuyor

Denizli'den yola çıkarak Avrupa'da ödülden ödüle koşan Bahri Uçgun kendisini bir “resim sanatçısı” olarak görüyor. Yurtiçinde bir çok ödül kazanan Uçgun'un, Avrupa'da kazandığı ödül sayısı ile 7'yi buldu. Günümüzde sanata olan bakış açısının değiştiğini dile geçiren Uçgun, duvarlara grafiti çizerek çıkmış olduğu yolda artık bir çok ulusal ve uluslararası yarışmadan ödülle dönmüş.

Yaptığı her eserin bir hikayesinin olduğunu dile getiren Uçgun, ''Sanatım benim işim değil, yaşam biçimim. Her sanatçı kendine özgü bir tarzı vardır. Ben tarzımı realistik çalışmalarda yakaladım fakat sanatçı cesur olmalı ve sınırlara takılmamalı'' dedi.

Başarılarına ve sanatının özgünlüğüne güvendiğini söyleyen Uçgun, bir çok ünlü ile çalışırken, fikirlerini gerçeğe dönüştürmeyi ve herkesin kendine özgü parçalar taşımasını sevdiğini dile getirdi.