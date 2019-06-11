İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ressam İbrahim Balaban alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı

98 yaşında yaşamını kaybeden Nazım Hikmet Ran’ın cezaevinde beraber kaldığı ve aynı zamanda öğrencisi olan ressam İbrahim Balaban, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.

98 yaşında yaşamını kaybeden Nazım Hikmet Ran'ın cezaevinde beraber kaldığı ve aynı zamanda öğrencisi olan ressam İbrahim Balaban, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.


98 yaşında yaşamını yitiren ressam İbrahim Balaban için bugün Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde bir tören düzenlendi. Töreninin ardından Balaban'ın cenazesi Şişli Camii'ne götürüldü. Taziyeleri Balaban'ın oğlu Hasan Nazım Balaban kabul ettiği cenazeye, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ressam Bedri Baykan, Rutkay Aziz, sanatçı Berhan Şimşek ve Nebil Özgentürk başta olmak üzere çok sayıda sanatçı dostu ve yakınları katıldı. Balaban'ın cenazesi öğle namazına Şişli Camii'nde kılındı. Namazın ardından helallik alınarak dua edildi. Daha sonra Balaban'ın cenazesi omuzlara alınarak Bursa'da defnedilmek üzere araca götürüldü. Cenaze götürüldüğü esnada Balaban'ın dostları ve yakınları alkış tuttu.



“Ülke sanatçısını ben ise babamı kaybetti”


Üzgün olduğunu belirten Balaban'ın oğlu Hasan Nazım, “Ülke için çok önemli bir kayıp. Çok büyük ve değerli sanatçı, Nazım ile tanışması gelişi sanatçı oluşu, mücadelesiyle bugünlere geldi. Bunun yanında yazarlığı da var. Hakkında bir sürü kitap yazılmış, yüzlerce makale yazılmış çok değerli bir sanatçı. Çok üzgünüm, babam ülke için bir kayıp, ülke bir sanatçısını kaybetti, ben de babamı kaybetti. Birkaç gündür kendimde değilim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.