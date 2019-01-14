Ressam İlhami Atalay: “Sanatsızlık, cahillikle ikiz kardeştir”

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde her ay düzenlenen kariyer buluşmaları programının bu ayki konuğu ünlü ressam İlhami Atalay oldu. Öğrencilerin aileleriyle birlikte katıldığı programda konuşan Atalay, “Allah bütün alemleri bir nizam, ölçü ve sanat çerçevesinde yaratmıştır. Yeter ki insanoğlu yaratılıştaki kusursuzluğu görmek için gayret göstersin, gönül gözüyle bakabilsin. Müslüman sanattan uzak olamaz, sanatsızlık cahillikle ikiz kardeştir” dedi.

Ünlü ressam İlhami Atalay, Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler ve aileleriyle buluştu. Atalay, sözlerine sanat anlayışını tanımlayarak başladı. Âşık olduğumuz güzellik, sanattır diyen Atalay, “Yeryüzündeki sanatı iyi okumalıyız, Rabbimiz insanları ve diğer canlıları ‘altın oran' ile yaratmıştır. Yüzümüzde, bedenimizde ‘altın oran' şifrelenmiştir. Yeter ki insanoğlu yaratılışındaki kusursuzluğu görmek için gayret göstersin, gönül gözüyle bakabilsin” dedi. Günümüzde insanların boş bakışlar sergilediğinden yakınan İlhami Atalay, derinlemesine ve ince bakışlar ile yaşadığımız dünyanın sanat değeri tarafının yakalanabileceğini, öbür türlü yaratılış sanatını ve şifrelerini boş bakışlarla kaçırmaya mahkûm olduğumuzu söyledi.

“Müslümanlar sanattan koparıldı”

Müslümanların sanatsız bırakıldığını söyleyen Atalay: “Müslümanlar son 200 yıldır sanattan, koparılmıştır. Müslüman sanat yapmamalı denilerek, Müslümanların gelişimi engellenmiştir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin ilk emri ‘oku' olmuştur. Allah bize bu emri verirken, yaratılış sanatını okumamızı da emretmiştir. Bununla birlikte, birileri de Müslümanları sanattan koparmak için çalışmıştır. Müslüman sanattan uzak olamaz, sanatsızlık cahillikle ikiz kardeştir” dedi.

Bazı sanatçıların bedenlerinin ülkemizde, sanat anlayışlarının ülke dışında olduğunu söyleyen İlhami Atalay; ülke insanımız için değil Amerika ve Avrupa'da bir kısım insanları memnun etmek için sanat yapıldığını ve bunun sanat emperyalizmi olduğunu iddia etti. Ülkemizde sanatçıların çok zor yetiştiğine de değinen Atalay, birtakım çevrelerin de sanatı geliştirmek adına hiçbir şey yapmadığını, sadece kendilerinden önce üretilen eserleri taklit ettiğini söyledi. Ünlü ressam, sanatkarın günün ilerisinde yaşayarak geleceğin sanatını yapmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan İlhami Atalay programın sonunda Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.