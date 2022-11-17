Ressam Mehmet Sinan Kuran'ın ‘Yeni Dünya' eseri SanatBurada'da satışa çıktı

Hepsiburada'nın sanatseverleri çağdaş sanatla buluşturduğu dijital platformu SanatBurada, ressam Mehmet Sinan Kuran'ın ‘Yeni Dünya' eserini satışa çıkardı.

Sanatın yeni dijital buluşma noktası SanatBurada'nın yeni eser seçkisinin de danışmanlığını yapan ressam Mehmet Sinan Kuran'ın, ‘Yeni Dünya' adlı eseri, platform üzerinden satışa sunuldu. Yapılan açıklamaya göre, 45 yaşından sonra başladığı resim serüveninde hem sanatseverlerin hem de koleksiyonerlerin beğendiği ve ilgilendiği bir ressam olmayı kısa sürede başaran sanatçı, çizimlerinde kendine özgü dünyasını baş döndürücü detaylarla zenginleştiriyor. Böylelikle sanatçı, hem minyatür geleneği gibi tasvir biçimine yakın duruyor, hem de popüler imgelerle içinde yaşadığı zaman dilimini eğlenceli bir şekilde görselleştiriyor.

“Hepimiz aynıyız ve hepimiz biriz”

Ressam Mehmet Sinan Kuran, Yeni Dünya adlı eserinin hikayesini, sanatçı ve insan duyarlılığının bir bileşimi şeklinde şöyle açıklıyor: “Çevremizde her şey gözle görülmeyen iplerle birbirine bağlı. Bu dünya üzerinde yaşayan 8 milyar insan, yaşayabilmek için birbirine muhtaç. Hepimiz aynıyız ve hepimiz biriz. Dünyayı bu hale biz getirdik ve ancak birlikte düzeltebiliriz. Eserlerimle bu fikri yaymaya çalışıyorum. Hepsiburada'nın SanatBurada platformu sanata erişilebilirliği herkes için artırmayı amaçlıyor ve sanatın demokratikleşmesine katkı sağlıyor. Her geçen gün yeni yetenekler ve eserleriyle büyüyen bu platformla işbirliği yapmak çok değerli.”

Kendi gerçeğini nasıl biçimlendirdiğini anlatıyor

Mehmet Sinan Kuran'ın görsel hafızasını yansıttığı günlükleri ise farklı katmanlarda sosyal ve bireysel deneyimlerin ipuçlarıyla zenginleştirilmiş durumda. Günlükler, sanatçının kurduğu renkli kaleydoskop desenler dünyası içinde, kendi gerçeğini nasıl biçimlendirildiğini iletiyor.

Çağdaş sanatçıların eserleri dijital platformda

Yapılan açıklamaya göre, sanatı ve sanatçıları teknolojisiyle desteklemek ve sanatçıların eserlerini daha geniş kitlelerle paylaşabilmesi hedefiyle e-ticaret platformu Hepsiburada tarafından hayata geçirilen SanatBurada, genç sanatçıların yeni eserlerinden oluşan ilk özel seçkisiyle geçtiğimiz Eylül ayında açıldı. E-ticaret platformunu her gün ziyaret eden milyonlarca kullanıcı, Türkiye'nin çağdaş sanatçılarını ve eserlerini dijital platform üzerinden takip ederek, diledikleri eserleri e-ticaret platformunu güvencesiyle satın alabiliyor.

Platforma hepsiburada.com/sanatburada-eserler adresinden ulaşılabildiği belirtildi.