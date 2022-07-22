Restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı düzenlenen törenle açıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, restorasyon çalışmaları tamamlanan Yerebatan Sarnıcı'nın açılışında yaptığı konuşmada, “İstanbul'u yaşatmak, sadece İstanbullular için değil, dünya için çok önemli ve değerlidir. İstanbul aslında kendisi bir dünya mirası bir kenttir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı düzenlenen törenle açıldı. Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış törenindeki konuşmaların ardından protokol üyeleri tarihi sarnıçta yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Bu eserlerin onarılması başlı başına özen göstermemiz gereken bir alandır”

Açılışta konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul. Aziz İstanbul, kadim İstanbul. Neresini kazsanız, tarihin fışkırdığı bir İstanbul. Taşından toprağından çeşmesinden sarayına, sarnıcından tutun camilerine, kiliselerine, havralarına kadar hepimizin dikkatle bakması, onarması, yaşatması, gelecek kuşaklara aktarması gereken bir kültür mirasının sahipleriyiz. Beni üzen bu görkemli ve kadim kültüre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişinin bir kazı sonucu ortaya çıkan tarihi eseri çanak, çömlek diye tanımlamış olması. Eğer siz tarihi, kadim kültürü çanak, çömlek diye tanımlarsanız, kentin değerini bilmiyorsunuz demektir. Kentin silueti kadar, kentin yeşilliği kadar, tarihi dokunun korunması kadar, o mirasın gelecek kuşaklara aktarılması da büyük bir önem taşıyor. Dolasıyla bu eserlerin onarılması başlı başına özen göstermemiz gereken bir alandır. Bunu da yapıyor büyükşehir belediye başkanımız” dedi.

“İstanbul'u yaşatmak, sadece İstanbullular için değil, dünya için çok önemli ve değerlidir”

İstanbul'un dünyadaki yerinin önemine değinen Kılıçdaroğlu, “İstanbul'u yaşatmak, sadece İstanbullular için değil, dünya için çok önemli ve değerlidir. İstanbul aslında kendisi bir dünya mirası bir kenttir. Bu kenti yaşatmak, kentin bozulan dokusunu düzeltmek, elbette hepimizin ortak görev olmalıdır. Bu görevi yerine getirmeye çalışan belediye başkanımızı tekrar yürekten kutluyorum" diye konuştu.

“İstanbul'un geleceğini şekillendirmek için bütüncül bir bakış açısıyla hizmet üretmek durumundayız”

Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Bu güzel eserin restorasyon sonrasını sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Medeniyetlerin doğup büyüdüğü imparatorluklara başkentlik yapmış kadim bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul tam anlamıyla açık hava müzesi ama yerin altı da ayrı bir müze. Hangi köşesine baksak farklı bir medeniyetten bize miras kalmış tarihi eseri veya kültür hazinesi görüyoruz. Bu aziz şehrin tarihini, kültürel mirasını korumak, çocuklarımıza torunlarımıza aktarmakta hiç şüphesiz çok önemli ve en asli görevlerimizden biri. İstanbul'un geleceğini şekillendirmek için tarihi geçmişini ve zengin mirasını da kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla bu kadim şehre hizmet üretmek durumundayız” diye konuştu.