Restoresi tamamlanan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanan ve yenilenmiş haliyle İstanbul'un en önemli kültür merkezleri arasında yer alan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleşti. Açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Aksu'nun yanı sıra Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz gibi sanatçılarla birlikte Nebil Özgentürk ve çok sayıda davetli katıldı.

“Başkana makam bizim işimiz değil, millete makam bizim işimiz”

32 bin metrekare alana yapılan yapının restorasyon çalışmalarının bittiğini ve İstanbul için çok önemli bir kültür merkezi kazandırdıklarını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 2004 yılında yapılmak istenmiştir. 7 yıla yakın çalışmalar sürmüştür bizden önceki belediye başkanı da tüm iyi niyetiyle burayı toparlamak ve kullanılabilir hale getirmek istemiştir. Ancak her şey istenildiği gibi gitmemiş ve aktif olarak kullanılamamıştır. Biz göreve geldiğimizde 32 bin metrekarelik alanın sadece 5 bin metrekarelik kısmı kullanılmaktaydı. Binanın dış görünümü ve kullanım şekli ise Beylikdüzü halkına yakışmayacak şekilde hizmet vermekteydi. Bizim göreve geldiğimiz ilk kış döneminde şiddetli bir kar yağması sonucunda binayı su bastı, çatısı çöktü ve kullanılamaz hale geldi. İncelemelerimiz sonucunda bu binanın drenajından sorunlarından izolasyon sorunlarına bir çok problemi ortaya çıktı. Biz bu alanı yıkıp belediye binası yapabilirdik. Çünkü o sıralarda belediye binasını yenileme veya başka bir yere taşımamız gündemimizdeydi. Ancak vatandaşın içine girmekte zorlanacağı, çürük, kullanışsız bir kültür merkezini biz kendimize yakıştıramazdık. Başkana makam bizim işimiz değil millete makam bizim işimiz diyerek kültür merkezimizi restore çalışmalarına başladık ve sonucunu hep birlikte görüyorsunuz” diye konuştu.

“Bu merkez Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli gibi sanatçılar yetiştirecek”

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde birçok sanat faaliyetlerinin yapılabileceğini söyleyen Başkan İmamoğlu, ”Çok amaçlı olarak yaptığımız tesisimizde, 750 kişilik sahne salonumuz, 1000 kişilik çok amaçlı salonumuz, müze salonları, sinema salonları, dans salonları, sergi salonları, kütüphaneler halkımıza hizmet vermek için bulunmaktadır. 6 aydır hizmette bu binamız ancak resmi açılışını bazı eksiklerin giderilmesinden sonra yapmak istedik. Üzerine koyarak, eksiklerimizi tamamlayarak sürdürülebilir sanat merkezi kavramıyla devam etmek istiyoruz. Binalar hiçbir şey ifade etmez çünkü içindeki değerler önemlidir onlar anlam kılar. Ben inanıyorum ki bu merkez, Rutkay Aziz gibi tiyatrocular yetiştirecek, Zülfü Livaneli gibi sanatçılar yetiştirecek” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür”

Açılışta konuşan Zülfü Livaneli, “Uzun zamandır Beylikdüzü'ne gidip geliyorum ve ilçedeki gelişmeleri mutlulukla takip ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan, ilçeye değer katan bir belediye olduğunu düşünüyorum. Atatürk ismiyle onurlandırılan bu binayı yapmak gerçekten çok büyük bir iş. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Atatürk yeni neslin kültür ile buluşması, onların aydınlanması ve hurafelerden uzak durması gerektiğini savunmuştur. Atatürk, her ne kadar büyük bir asker olsa da aynı zamanda kültür adamıydı. Onun ismiyle taçlanan bu merkez umarım büyük sanatçılar yetiştirir” şeklinde konuştu.

Açılış töreninin ardından davetliler ile merkezi gezen İmamoğlu, açılış pastasını keserek davetlilere ikram etti.