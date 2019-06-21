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Retro Lunapark, çocuklar ve yetişkinleri eğlendiriyor

Yaz tatilini İstanbul’da geçirecek olan çocuklar ve çocukluğunu özleyen yetişkinler için Retro Lunapark, ziyarete açıldı.

Yaz tatilini İstanbul'da geçirecek olan çocuklar ve çocukluğunu özleyen yetişkinler için Retro Lunapark, ziyarete açıldı.


Yıl boyunca çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan Akasya, çocuklara yaz tatilinde eğlence sunuyor. Yapılan duyuruya göre Akasya Central Park'ta açılan Retro Lunapark, 2-12 yaş grubu çocukların yüzünü güldürdü. Lunapark, 60'lardan 90'lara kadar tüm dönem özellikleri ve oyuncakları ile 7'den 70'e ziyaretçilerini bekliyor.


Verilen bilgiye göre, bu ay açılan lunaparkta on farklı oyuncak yer alıyor. Lunaparkın en popüler oyuncakları çarpışan otomobil, dönme dolap, heyecan dolu gondol, sekolin ve uçan filler. Oyun çadırında ise çocuklar sürpriz hediyeli oyunlarla eğlenceye doyuyor. Ayrıca dönem tonları kırmızı, sarı, pembe ve yeşilin hakim olduğu alanda patlamış mısırdan buz tatlısına, pamuk şekerden horoz ve gökkuşağı şekerine kadar birbirinden farklı lezzetler de yetişkinlerin çocukluk hatıralarını canlandırıyor.


Retro Lunapark'ın, hafta içi saat 12.00 ile 22.00 haftasonu da 10.00 ile 22.00 arası hizmet verdiği bildirildi.

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