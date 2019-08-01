İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Retro Lunapark'ın Ağustos programı açıklandı

Akasya Retro Lunapark’ta Ağustos ayı etkinlik programı açıklandı.

Akasya Retro Lunapark'ta Ağustos ayı etkinlik programı açıklandı.



Akasya Retro Lunapark, Ağustos ayında birbirinden farklı tiyatro oyunları, müzikal ve konserlere ev sahipliği yapacak. Yapılan bilgilendirmede; Ağustos ayı itibariyle çocuk oyunlarının sergileneceği lunaparkın ilk oyunu; 3 Ağustos Cumartesi günü Sevimli Dinozor olacak.


4 Ağustos ve 1 Eylül Pazar günleri, Ezo Sunal La La La Konseri Akustik ile minik misafilere müzikal ve interaktif bir dans deneyimi sunacak.


24 Ağustos Cumartesi günü ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' isimli oyun, 25 Ağustos Pazar günü ise ‘Canım Kardeşim' adlı oyun sergilenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.