Retrospektif sergisine sanatseverlerden yoğun ilgi

İstanbul'da Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşan Hattat Hasan Çelebi'nin ‘Ketebehu Hasan Çelebi' adlı retrospektif sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hüsn-ü hat sanatında adı ülke sınırlarını aşmış, yaşayan insan hazinesi Hattat Hasan Çelebi'nin ‘Ketebehu Hasan Çelebi' retrospektif sergisi Kadırga Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Fatih Belediyesi kültür sanat sezonu açılış sergisine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Hattat Hasan Çelebi, koleksiyonerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi, Hasan Çelebi'nin ömrünü adadığı ve gelecek kuşaklara aktardığı hüsn-ü hat eserlerinden, farklı koleksiyonerlerin,

hocaların ve öğrencilerin eserlerinden oluşuyor. Farklı yazı çeşitlerine yer verilen sergide, talik, celi divanı, sülüs, nesih, muhakkak yazı örnekleri ve yazı kalıpları bulunuyor. Çelebi'nin kendi seçtiği eserlerden oluşan 25 koleksiyonerden derlenerek hazırlanan sergi ziyaretçilere tarihe yayılmış hüsn-ü hat eserlerini izleme imkanı sundu.

“Hepsi birbirinden kıymetli”

Ketebehu Hasan Çelebi'nin eserlerini Fatih'te görmenin mutlu ettiğini ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Bugün de tarihi bir andır ve inanıyorum ki bizim için ve bu sergi alanı içinde tarihi çok önemli bir an. Özünü köklü gelenekten alan bu hat sanatı üstadımızın kendine özgü düş ve sanatı ileri bir yere taşıyor. Birçoğunun İstanbul'da büyük bir kısmını da Fatih'te görmek beni çok mutlu ediyor. Zira İstanbul medeniyetimiz de neşv-ü nema sanatlar bulmuş. Diğer geleneksel sanatlarla da birlikte hattın başkenti. Bugün de gerçekten burada bulunan birçok sanatçımızın birinci yılında, burada 10'uncu sergimizi açıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli ve bu hepsinden en kıymetlisidir” dedi.

“Mükemmel eserleri göreceksiniz”

Kısa bir sürede üç kez ameliyat olduğunu anlatan Hattat Hasan Çelebi, “Ameliyat bittikten sonra aradan geçen 8 aylık hastalık döneminden sonra döndüm. Kalemin mürekkebini aldım ve masanın başına oturdum. Bir şey yazmak istiyorum ama 70-75 senedir hafızım, din görevliliği ve imamlık yaptım ama buradan da bir şey aklıma gelmiyor. Tek bir ayet aklıma geliyor. Akşam düşünüyorum o geliyor, sabah düşünüyorum o geliyor. O ayet, Yasin-i Şerif'in son beş ayeti. Bu fikri düşünüp ilk başkana söyleyenden başlayarak duvara son çiviyi çakana kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mükemmel eserleri göreceksiniz. 10 sene geçmişe olanları koymadık. Bu sanat galerisini bize tahsis ettikleri için de belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Retrospektif sergisi 24 Aralık'a kadar Fatih Belediyesi Kadırga Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.