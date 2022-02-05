İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Reynmen'in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı

Reynmen’in annesini gasp eden ve Esenyurt’ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reynmen'in annesini gasp eden ve Esenyurt'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Reynmen lakaplı şarkısı Yusuf Aktaş'ın annesi Nasibe Aktaş, Başakşehir'de oturduğu sitede, geçtiğimiz Cumartesi günü telefonu çalınarak gasp edilmişti. İhbar üzerine Başakşehir Asayiş Büro Amirliğince başlatılan çalışmada Nesibe Aktaş'tan şüphelinin eşkal bilgileri alındı ve çevredeki güvenlik kameraları incelendi. ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı bulunan Yunus K. (25) olduğu belirlenen şüpheli, Esenyurt'taki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 1.59 gram esrar maddesi 0.36 gram mariuhana ve 0.18 metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli Yunus K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.