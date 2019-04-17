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Rezidansın 10'uncu katından düşen kadın hayatını kaybetti

Esenyurt’ta bir kadın 15 katlı rezidansın 10’uncu katında bulunan dairesinin camından düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta bir kadın 15 katlı rezidansın 10'uncu katında bulunan dairesinin camından düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir rezidansta meydana geldi. Adının Şöhret Ş. olduğu öğrenilen 39 yaşındaki kadın 10'uncu kattan giriş katta bulunan balkonuna düştü. Çevredeki vatandaşlar sesi duyunca hemen cama çıktı. Yerde kadının hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen devriye polis ekipleri olay yeri inceleme büro ekiplerine haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından kadının cansız bedeni ambulans ile morga kaldırıldı.


Daha öncede intihar girişiminde bulunulmuş


39 yaşındaki kadının kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu raporu ve soruşturma ile ortaya çıkacak. Öte yandan Şöhret Ş.'nin daha önce birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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