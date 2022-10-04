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RGS-Başakşehir maçında Radu Petrescu düdük çalacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü haftasında Medipol Başakşehir’in, deplasmanda Rigas Futbola Skola (RGS) ile oynayacağı mücadelede Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü haftasında Medipol Başakşehir'in, deplasmanda Rigas Futbola Skola (RGS) ile oynayacağı mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek.


Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında Letonya ekibi RGS ile 6 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da Skonto Stadı'nda karşılaşacak. Bu müsabakayı Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ginguleac ve Mircea Mihail Grigoriu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcel Birsan olacak.

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