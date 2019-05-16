Ribery'den Galatasaray paylaşımı

Bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş olan Fransız yıldız Franck Ribery, 57.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Fransız yıldız Franck Ribery, 57. Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.
Galatasaray'ın Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek, Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürmesinin ardından Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery sarı-kırmızılı ekibi unutmadı. Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı ekibi tebrik ederek, "Tebrikler Galatasaray, Aferin Cimbom" notunu paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Bayern Münih'ten ayrılacağını duyuran Ribery'nin Galatasaray mesajı sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarları, Fransız futbolcunun paylaşımının altına 'Yak gel bildiğin ne varsa' ve 'Gel aslan gel' yanıtlarını verdi.