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Ricardo Quaresma Vitoria'ya transfer oldu

Son olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes’e transfer oldu.

Son olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'e transfer oldu.


Transfer döneminde ismi TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın yeni takımı belli oldu. Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria, deneyimli futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı. Vitoria, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Quaresma'nın transferini duyurdu.


Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından Kasımpaşa'nın yolunu tutan 36 yaşındaki futbolcu, son olarak görev yaptığı lacivert-beyazlı takımda 26 resmi müsabakada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

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