Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer oldu

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.”

İskoç ekibi ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Rangers'a hoş geldin Rıdvan Yılmaz" mesajıyla transferi taraftarlarına duyurdu.