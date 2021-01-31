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Rıdvan Yılmaz sedyeyle çıktı

Beşiktaş’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Trabzonspor karşılaşmasının 11.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Trabzonspor karşılaşmasının 11. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Rıdvan sahayı sedyeyle terk etti.


Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması sakatlıklarla başladı. Karşılaşmanın henüz 37. saniyesinde sakatlanan ve sahayı gözyaşlarıyla terk eden Abdülkadir Parmak'ın ardından Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz da mücadelenin 11. dakikasında maça devam edemedi. Yaşanan bir pozisyonda Ekuban'la birlikte koşan ancak bu sırada sağ üst arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan Rıdvan Yılmaz, sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edemedi. Taç çizgisinin kenarına gelen Rıdvan Yılmaz, sahadan çıkmak için sedyenin gelmesini bekledi. Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala mücadeleye dahil oldu.

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