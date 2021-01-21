Rıdvan'dan üst üste 2. asist

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Galatasaray maçının ardından Karagümrük karşısında da asist yaparak üst üste ikinci maçında gol katkısında bulundu.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve bu sezon Sergen Yalçın'ın en çok şans verdiği isimlerden olan Rıdvan Yılmaz, Karagümrük karşısında da gol katkısında bulundu. Hafta sonunda oynanan Galatasaray derbisinde Josef de Souza'nın attığı golün ortasını yapan genç oyuncu, Karagümrük mücadelesinde de 66. dakikada ise Cyle Larin'in golünde yıldızlaşan isim oldu. Larin'den aldığı pasla sol kanattan ceza sahası içine girerek penaltı noktası üzerine pasını atan Rıdvan, meşin yuvarlağı bu noktada bulunan Larin'e aktardı. Kanadalı oyuncu fileleri havalandırırken Rıdvan Yılmaz da bu sezonki ikinci asistini yaptı.