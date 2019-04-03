Rifat Hisarcıklıoğlu: "Eşleştirme projeleri için AB'den 2,5 milyon euro hibe destek sağladık"

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri tanıtım toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu proje için AB'den, 2,5 milyon euro hibe destek sağladık. Ülkemizden 30, Avrupa Birliği'nden de 28 oda ve borsa, toplam 19 projeyi gerçekleştirmek üzere eşleştirildi" dedi.

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Rifat Hisarcıklıoğlu proje hakkında bilgiler verdi.

Toplantının açılışında konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de oda ve borsalarımızı, firmalarımız için hizmet üssü haline getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte Avrupa Birliği bize yaklaşık 16,5 milyon euro destek sağladı. Avrupa'nın en büyük iş örgütü olan, EUROCHAMBRES'da kendi bilgi ve deneyimi yanında, AB üyesi ülkelerden önde gelen oda sistemlerinin deneyimini de, ülkemize taşımamıza yardım etti. İş dünyamız adına, Avrupa Birliğine ve Başkan Vekili olmaktan gurur duyduğum EUROCHAMBRES'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu projelerle, Türkiye'nin AB üyelik sürecine de katkı sağlıyoruz"

2001 yılında Oda Geliştirme Projeleri'yle sürece başladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Daha sonra, Türkiye-AB Oda Forumu ve şimdi de 'Türkiye-AB İş Diyaloğu' adıyla uyguladığımız projelerle oda ve borsalarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bu projelerle, oda ve borsalarımızın hizmet kapasitelerine destek sağlamak yanında, Türkiye'nin AB üyelik sürecine de katkı sağlıyoruz. İş dünyasının birbirini daha yakından tanımasını sağlıyoruz.Türkiye ile AB arasındaki diyalog platformlarına, oda ve borsalarımızı dahil ediyoruz. Doğusundan, batısına, ülkemizin tamamında, AB vizyonunu göstermiş oluyoruz. Türkiye ile AB arasındaki en etkili ve giderek daha da güçlenen bu diyalog platformu, oda ve borsalarımızın liderliğinde, iş dünyası tarafından yürütülmektedir. Daha çok diyaloğa ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. O nedenle, bu projemizi Türkiye-AB bütünleşmesinin gerçek aktörlerini yakınlaştıracak çok önemli bir proje olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu proje için AB'den, 2,5 milyon euro hibe destek sağladık"

Türk ve AB üyesi ülke oda ve borsaları arasındaki eşleştirme projeleri hakkında bilgilendirme yapan Hisarcıklıoğlu, "Bu proje için AB'den, 2,5 milyon euro hibe destek sağladık. Ülkemizden 30, Avrupa Birliği'nden de 28 oda ve borsa, toplam 19 projeyi gerçekleştirmek üzere eşleştirildi. Bugün aramızda, 12 AB üyesi ülke; Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Çekya, Macaristan, Polonya, Litvanya, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Belçika'dan gelen, 28 oda ve borsamız da bulunuyor. Bu program için ülkemizden 100 civarında müracaat olmuştu. Bu da oda ve borsalarımızın yerel kalkınmaya, yerel dinamikleri harekete geçirmeye verdikleri önemi gösteriyor" şeklinde konuştu.

"26 il ve 1 ilçeden 19 proje kabul edildi"

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: "AB mevzuatı kapsamında, Hazine-Maliye Bakanlığı'na bağlı, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yapılan değerlendirme sonucu, 26 il ve 1 ilçeden 19 proje kabul edildi. Beni en çok sevindiren ve sizlerin de dikkatine sunmak istediğim husus şu: Projeleri kabul edilenler, sadece, belli bölgelerle sınırlı değil. Doğu'dan Mardin, Kars, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Bingöl, Ardahan. Karadeniz'den Samsun, Giresun, Trabzon, Artvin. Batı'dan Edirne, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bursa. Ege'den İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya. Anadolu'dan Ankara, Konya, Eskişehir, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar var. Bu illerdeki odalarımız ve borsalarımız, ortak bir şekilde proje yaptılar, birlikte çalıştılar ve kazandılar. Ve bir de, ayrı bir tebriği hak eden, bu başarıyı yakalayan bir ilçemiz var: Çerkezköy".

Projede ilgi çeken konuların bazıları

İlgi çeken konuların bazılarına değinen Hisarcıklıoğlu, "İstanbul Ticaret Odası, Paris Ticaret Odası'yla birlikte, KOBİ'lerde dijital transformasyonunu hedefliyor. Giresun Ticaret Borsası ve Ticaret Sanayi Odası, İtalya'da Torino Ticaret Odası'yla birlikte, fındıkta katma değeri nasıl artırabiliriz üzerine çalışacak. İzmir Ticaret Borsası, Yunan ve İspanyol meslektaşlarıyla, ülkemizde kadın girişimcileri destekleyecek. Eskişehir Sanayi Odası ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Fransa ve İspanya odalarıyla, kümelenmeleri artırmak ve bunları uluslararası network'e dahil etmek istiyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsamız ve Bingöl Ticaret Sanayi Odamız, KOBİ'lere mentörlük hizmeti sunacak. KOBİ Hastanesi projesini hazırladı. Kocaeli Sanayi Odası, enerji verimliliği için firmalara 'koçluk' hizmeti verilmesini sağlıyor'' ifadelerini kullandı.