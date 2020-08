Rise of the B-Girls ile Breaking dünyasının derinliklerine yolculuk

Kadınların breakdans arenasındaki yükselişinin konu alındığı ‘Rise of the Girls' isimli dans belgeseli yayınlandı.

Breaking kültürünün ABD'nin Bronx şehri sokaklarında 1970'li yıllarda doğduğu ve daha çok insanların kendisini ifade etme biçimi olarak yayıldığı biliniyor. Daha çok alt kültürde karşılık gören Breaking kültürü, bugün kendisini hem müzik hem dansta kadın ve erkeklerin denk seviyede yer aldığı bir konumda. Breakdans (breaking) arenasında günden güne artan kadın yetenekler uluslararası yarışmalarda da öne çıkıyor.

B-Girl dünyası dans sahnesinde en az B-Boy'lar kadar kalabalık hale geldi. Geçen yıl 16'ncısı düzenlenen Red Bull BC One Dünya Finali, Mumbai'de gerçekleşmişti. Final karşılaşmalarında, ülke finalistleri arasında art arda yapılan elemelerin ardından sona kalan 16 yetenek, Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olmak için ter döktü. Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olarak ilk kez taç giyen Rus B-Girl Kastet, kadınların ilk kez yarıştığı yarışmada ismini tarihe yazdı. Kadınların breakdans (breaking) arenasındaki yükselişinin konu alındığı ‘Rise of the Girls' isimli dans belgeseline de konu olan B-Girl Kastet, “Bu turnuvada beni teşvik eden şey kazanmak değil, dans etmek. Aklımdan geçen ve istediğim tek şey dans etmek. Çünkü beni en mutlu eden şey bu. Bu yüzden andan keyif almaya bakıyorum” diye konuştu.

Her bir bölümde B-Girl dünyasının en başarılı temsilcilerinin konu alındığı 2 sezonluk ‘Rise of the Girls' belgeseli Türkçe altyazılı olarak yayınlandı.