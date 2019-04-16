Riva projesine Dursun Özbek'ten büyük destek

Projeden bir villa alan Özbek, “Burası bizim kendi projemiz, Galatasaray'ın projesi. Bu kulübün üyeleri olarak Riva'ya destek vermeliyiz” dedi.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Riva arazisinde yapılan projeden konut aldı. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) yetkilileri ile projeyi yerinde gezen ve tam not veren Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek ile birlikte GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve beraberindeki dernek üyeleri gelecek vadeden projeden villa alarak Riva'lı oldu.

“Düşler Vadisi Riva bizim evimiz”

Tüm Galatasaraylıları projeye destek vermeye davet eden sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek, “GSYİAD ile birlikte bugün Düşler Vadisi'nde kendi evimizdeyiz. Galatasaray sevdası bizi buraya getirdi. Her birimizin bu projeye destek vermesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Burası bizim kendi projemiz, Galatasaray'ın projesi. Alanlar da Galatasaraylı yapanlar da Galatasaraylı. Kulüpler yeni kaynak oluşturmak zorunda. Rakiplerimiz de boş durmuyor. Riva, Galatasaray bünyesinde finansman oluşturmak üzere 40 sene önce alınmış. Bu arazinin alınış sebebi bir gün zamanı geldiğinde Galatasaray'a fon oluşturmaktır. Bu kulübün üyeleri olarak bu projeye destek verelim. Bugün buraya ev almaya geldim ve imzamı atıyorum. Attığımız imza ile hem ev sahibi hem de Galatasaray'ımıza destek oluyoruz” dedi.

Hatipoğlu: “Bu proje camiamıza büyük katkı sağlıyor”

GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da, "Dünya şehri İstanbul'da yoğun iş temposuna biraz ara vermek, nefes almak için Düşler Vadisi Riva'da Galatasaray kulübümüzün eski başkanı Sayın Dursun Özbek ve üyelerimizle bir araya geldik. Üyelerimizle birlikte projeyi gezdik ve hayran kaldık. Bu proje camiamıza büyük katkı sağlıyor. Düşler Vadisi'nde yerimizi almaktan, Riva'lı olmaktan büyük mutluluk duyduk. Kulübümüzün arsası üzerinde yer alan bu değerli projede camiamızın tüm üyelerini görmek bizlere ayrı bir heyecan katacaktır” şeklinde konuştu.