Rıza Çalımbay: "Bu maç bizim için bir final maçı"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacaklar Karabağ maçı ile ilgili olarak, “Bu maç bizim için final maçı. Yolumuza devam etmek istiyorsak bu maçı geçmemiz gerekiyor” dedi.

UEFA Avrupa Ligi I grubu 4. hafta maçında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Karabağ ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek, “3 tane maç oynadık 3 maçta da golsüz maçımız olmadı. En çok golü de Villareal'e attık. Şanssızlıklar yaşadık. Tel Aviv maçında sıkıntılarımız vardı. Cezalılarımız ve sakatlarımız vardı. Villereal maçını çok iyi oynadık. En son oynadığımız maçı da kazandık. Bu maç bizim için final maçı. Yolumuza devam etmek istiyorsak bu maçı geçmemiz gerekiyor. 14-15 kişiyiz. Yarın bir arkadaşımla ilgili bir şeyi halledemezsek 14 kişi kalacağız. Kalan arkadaşların hepsi de çok iyi futbolcular. Çok iyi şeyler yapabilecek futbolcular. Hem kendimiz hem ülke puanı için kazanmamız gerekiyor. Azerbaycan da bizim memleketimiz sayılır. Orda oynasak da fark etmez. Onlar bizim için kardeş gibiler. Buradaki mücadele hiç değilse ikimizden birinin mücadeleye devam etmesi demek. Tek düşüncemiz final maçı gibi bir maç oynayacağız. Bütün arkadaşlarıma güveniyorum. İyi şeyler yapıp buradan iyi bir şekilde ayrılacağız” şeklinde konuştu.

“Azerbaycan'ın zafere ulaşmasından dolayı mutluyuz”

Rıza Çalımbay, müsabakanın dostluk çerçevesi içinde geçeceğinin altını çizerek, “Her şeyden önce Azerbaycan'ın, Karabağ'ın savaş içinde olması ve insanların ölmesinden dolayı üzüntülüyüz. Sonunda zafere ulaştılar. Biz de onlar kadar mutluyuz. Herkes kazanmaktan başka bir şey düşünmeyecek. Dostluk çerçevesinde bir maç olacak. Biz de kardeş kardeş maçımızı oynayacağız. Kazanan taraf olmak isteriz. Azerbaycan da zor günler yaşadı zafere ulaştıkları için kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“İyi işler yapacağız”

Karabağ karşılaşmasına konsantre olduklarını vurgulayan Çalımbay, “Bu maçta iki takım için de beraberliğin yarayacağını zannetmiyorum. İki takım da galibiyet için oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkların biliyoruz. Çoğu oyuncuları yabancı ve kaliteli. İlk maç iyi oynadık. Güzel pozisyonlar yakaladık. Aynı şekilde devam edeceğiz. O kadrodan çoğu arkadaş yok. Ama olan arkadaşlarımız da çok iyi oyuncular. İyi şeyler yapacağız. Konsantre olarak geldik. Hem ligi hem Avrupa kupalarını götürmeye çalışıyoruz. Kazanırsak iyi avantaj yakalayacağız. Villereal de maçı kazanırsa bize avantaj olacak. Tel Aviv'i orada yeneceğimizi kesinlikle inanıyorum ama önemli olan bu maçı kazanmamız gerekiyor. Kazanmak için de atak oynamamız gerekiyor” diye konuştu.

“Karabağ'daki eksik oyuncular avantaj oluşturabilir”

Tecrübeli çalıştırıcı, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da müsabakada forma giyemeyecek bazı oyuncuların kendileri için avantaj oluşturabileceğini de söyleyerek, “Hayır, eksik olduklarından haberimiz yok. Karabağ oyuncularının eksik olması tabiii avantaj olabilir. Onların oynayan oyuncularıysa bizim için avantaj sayılır” değerlendirmesini yaptı.