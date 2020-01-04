Rıza Çalımbay: “Emre ve Mert Hakan'ın bir yere gitme şansı yok”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bu saatten sonra ne Emre ne Mert Hakan'ın bir yere gitme şansı yok. 10-12 güne lig başlıyor. Onların da gitmeye niyetleri yok” diye konuştu.

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Sivasspor, devre arası çalışmaları için Antalya Belek'te antrenmanlara başladı. Çalışmalar öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini ifade ederek, “Devre arası kısa olmasına rağmen iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Burada 1 hafta kalacağız. 2 gün sonra kupa maçı sonra Beşiktaş oynayacağız. Yoğun bir tempoya gireceğiz. Bugün gördüğünüz gibi takımın yüzde 60'ı yok. Onların hepsi bugün gelecek ve yarın tam takım olarak başlayacağız. İlk yarıda yaptığımız güzel şeylerin yanında hatalar da oldu. Onları burada çalışarak, konuşarak düzeltmeye çalışacağız. İkinci yarı ilk yarı gibi olmayacak zor olacak. Bütün takımlar takviye yapacak. Her şeye hazır olmak için çalışmamız gerekiyor. Zor geçecek ikinci yarı. Onun için bizim oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Mutlaka 3-4 takviye yapmamız gerekiyor ona da çalışıyoruz. Biliyorsunuz tabii ikinci yarı transfer yapmak çok zordur. İstediğin oyuncuyu almak istesen fiyat açısından yüksek olabilir. Onun için bizim takımımıza uyacak iyi arkadaşları almaya çalışacağız. Bulduklarımızda var ve 1 hafta içinde bitireceğiz. Mevkiden ziyade 3 arkadaşımızı eksikti Gençlerbirliği maçında ve oyun değiştirecek ismimiz yoktu. Alacağımız arkadaşlar o şekilde olacak” dedi.

“Emre ve Mert Hakan'ın bir yere gitme şansı yok”

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer durumu hakkında sorulan soruya cevap veren Çalımbay, “Şimdi biz onu kapattık. Bu saatten sonra ne Emre ne Mert Hakan'ın bir yere gitme şansı yok. 10-12 güne lig başlıyor. Onlarında gitmeye niyetleri yok. Buradan bence devre arası gitmeleri dezavantaj olabilir. Bu sezonu çok iyi bitirip daha kuvvetli bir şekilde gidebilirler. Sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. İkinci yarıya konsantre olmaları gerekiyor. Onlarında kendi oyunlarının üstüne çıkmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.