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Rıza Çalımbay oyunu kullandı

Beşiktaşlı eski futbolcu ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na gelerek oy kullandı.

Beşiktaşlı eski futbolcu ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na gelerek oy kullandı.


Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi başladı. Beşiktaş Genel Kurul üyesi ve siyah-beyazlı eski futbolcu Rıza Çalımbay, Akatlar Spor Salonu'na gelerek oyunu kullandı. Oy kullanırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, “Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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