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Rıza Kayaalp finalde

Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp’u mağlup ederek finale kaldı.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp'u mağlup ederek finale kaldı.


Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda olimpiyat 2.'si güreşçi Rıza Kayaalp finale kaldı. Kayaalp, 130 kg yarı finalinde Alman rakibi Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenerek finale yükseldi.


Rıza Kayaalp ilk turda Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi 10-1 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Romen Alin Alexuc'u 8-0 sayı tuşuyla mağlup etmişti.

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