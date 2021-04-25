Rıza Kayaalp gözünü rekora dikti

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez şampiyonluğa ulaşarak rekorunu kıran milli güreşçi Rıza Kayaalp gözünü ünlü güreşçi Aleksander Karalin'e ait olan 12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırmaya dikti.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şu anda Türkiye'de en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi olma unvanını elinde bulundurduğunu belirten Rıza Kayaalp, "Ünlü güreşçi Karalin, grekoromen stilde 12 Avrupa şampiyonluğu ile ilk sırada. Allah izin verirse hedefim 13 kez Avrupa şampiyonu olarak bu rekoru kırmak. Taha Akgül serbest stilde bu büyük başarıyı yakaladı. 8. Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa'da serbest stilde en fazla şampiyon olan isim oldu. Onunla ne kadar gurur duysak az. Karalin'e ait olan 12 şampiyonluk rekorunu kırıp, tarihe adımı yazdırmak istiyorum" dedi.

"Tokyo'da tek hedefim altın madalya"

Korona virüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan ve bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan 31 yaşındaki milli güreşçi, altın madalya haricindeki diğer sonuçların kendisinde hayal kırıklığına neden olacağını belirtti. Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alabilmek için elinden geleni yapacağını belirten Rıza, "Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmış her sporcunun hayali olimpiyatta da altın madalya almaktır. Benim de tek eksiğim olimpiyat altını. Hedefim daha önce olimpiyatlarda aldığım gümüş ve bronz madalyalarımın yanına altın madalyayı koyabilmek. Allah nasip ederse tek hedefim o. İkincilik veya üçüncülük benim için hayal kırıklığı olur. İnşallah altın madalya için elimden geleni yapacağım. Sonrasında ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni rekorlar için mindere çıkacağım" şeklinde konuştu.

2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Rıza Kayaalp, kariyerinde 4 kez dünya, 10 kez Avrupa, 2 kez de Akdeniz Oyunları şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca ikişer dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile 1 kez de Avrupa ikinciliği yaşayan Rıza, 2019 yılında Çin'de düzenlenen Askeri Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya kazandı.