Rıza Kayaalp: "Rekoru egale etmek gurur verici"

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bir rekoru egale etmek benim için gurur verici. Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale ederek, yetişmiş oldum" dedi.

Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilogramda milli güreşçi Rıza Kayaalp, final müsabakasında Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 mağlup ederek 12. kez Avrupa şampiyonu oldu. Rıza bu sonuçla 12 Avrupa şampiyonluğu bulanan Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti.

Altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Kayaalp, "Bir rekoru egale etmek benim için gurur verici. Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale ederek, yetişmiş oldum. Gümüş madalyam ile toplamda 13 madalyam var. Bu 13. finalimdi. Çok mutluyum ama tam anlamıyla istediğim gibi final maçı olmadı. Çünkü pozisyonda büyük bir sakatlık geçirdim ama fark ettirmemeye çalıştım. Şu anda onun acısını yaşıyorum. Allah'a şükürler olsun. Emeğimizin karşılığını aldık. Hedefimizi gerçekleştirdik. Herkese selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Artık son şampiyonluklarımız. Yavaş yavaş da 2024 yolunda ilerliyoruz. Orası benim için son olacak. Oraya kadar elimden geldiği kadar ülkeme şampiyonluklar kazandırmak istiyorum. Önümde Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyat var. Bunlarda da yüzümün akıyla çıkarak şampiyonluk sayımı arttırmak istiyorum. İnşallah nasip olur, olimpiyat şampiyonu olup güzel bir şekilde bırakmış oluruz" diye konuştu.